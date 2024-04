Atleta paralímpica de Aquidauana conquista vaga no Bolsa Atleta

A atleta Yzarrara da Silva Dantas, representante da Associação Pestalozzi Aquidauana, recebeu uma honrosa seleção no Programa Bolsa Atleta 2024, na categoria Estudantil 2.

Sua conquista foi fruto de seu desempenho excepcional no evento Paralímpiadas Escolares - 2023, competindo na modalidade de parabadminton.

Essa seleção não apenas reconhece o talento e a dedicação de Yzarrara, mas também oferece um suporte essencial para o seu desenvolvimento atlético e pessoal.

"Quero aqui agradecer a Pestalozzi Aquidauana por confiar em nosso trabalho e também em nossos projetos esportivos. Hoje, é com muita alegria que comunico que atleta Yzarrara uma de nossas estudantes com deficiência intelectual conseguiu ficar em terceiro lugar do parabadminton na paraolimpíadas escolares, em São Paulo, do ano passado, e foi selecionada para ganhar Bolsa Atleta. Obrigado pela coordenação pedagógica, direção e coordenação geral pela confiança", disse a equipe.

Bolsa Atleta

O governo brasileiro mantém, desde 2005, um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. O público beneficiário são atletas de alto desempenho que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade.

O programa garante condições mínimas para que se dediquem, com exclusividade e tranquilidade, ao treinamento e a competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.