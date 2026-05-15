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Do MS para o mundo

Atleta sul-mato-grossense é convocado para Seleção Brasileira em Mundial nos EUA

Daniel Martins da Silva participará do Campeonato Mundial de Silhueta Metálica, que será disputado entre os dias 18 e 24 de julho, na cidade de Lawrenceburg, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos.

Redação

Publicado em 15/05/2026 às 19:14

Atualizado em 15/05/2026 às 21:47

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O esporte de Mato Grosso do Sul alcançará projeção internacional em julho de 2026 com a participação do atleta e empresário sul-mato-grossense Daniel Martins da Silva no Campeonato Mundial de Silhueta Metálica, que será disputado entre os dias 18 e 24 de julho, na cidade de Lawrenceburg, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos.

Daniel, ou Baiano como é mais conhecido, foi oficialmente confirmado na Seleção Brasileira da modalidade e integrará a delegação nacional composta por oito atletas que representarão o país em uma das mais importantes competições de Silhueta Metálica do mundo.

A convocação coloca Mato Grosso do Sul em evidência no cenário esportivo internacional e reforça o crescimento da modalidade no estado. Durante o Mundial, Daniel levará as bandeiras do Clube de Tiro Cowboys, da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) e da Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul (Tiro MS).

Além de Daniel Martins da Silva, a Seleção Brasileira será formada pelos atletas Louremir Luciano Carneiro Júnior, Claudio Divino Rosa Pires, Analice Carvalho Chainho, Carlos Augusto Villares, Aurélio Benedini Neto, Antônio Salas Martin e José Joaquim D Andrea Mathias.

A participação da equipe brasileira no campeonato mundial conta com o apoio do presidente da CBTP e patrocinador Yukio Yamaguchi, considerado um dos principais incentivadores da presença dos atletas brasileiros na competição internacional.

Emocionado com a convocação, Daniel destacou a responsabilidade de representar o Brasil em um torneio de nível mundial.

“Representar o Brasil em um Campeonato Mundial é motivo de muito orgulho e também uma grande responsabilidade. Estou muito feliz em estar entre os oito atletas escolhidos para defender nosso país em uma competição tão importante para a Silhueta Metálica”, afirmou o atleta.

A presença do sul-mato-grossense na Seleção Brasileira evidencia o potencial esportivo regional e demonstra que dedicação, disciplina e talento podem levar o nome de Mato Grosso do Sul para o mundo.

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