Atletas buscam medalhas no Brasileiro de Muay Thai e classificação ao Mundial

Atletas representam MS na competição / Divulgação

Delegação sul-mato-grossense embarcou sexta-feira (6) rumo a Sapucaia do Sul (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), para participar do Campeonato Brasileiro de Muay Thai e Muay Boran. As lutas acontecem neste sábado (7) e domingo (8). A equipe conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O grupo, composto por 20 atletas, é coordenado pela Federação de Muay Thai Tradicional de Mato Grosso do Sul. Os lutadores vão disputar nas categorias cadete, júnior e adulto. O presidente da Federação, Pedro Lopes Santana, enfatiza que Mato Grosso do Sul vai em busca do primeiro lugar geral por equipes.

Além da conquista por medalhas, o objetivo maior é classificação para o campeonato mundial da modalidade, tradicionalmente sediado na Tailândia, considerado o berço do muay thai. A competição está prevista para ocorrer em março do ano que vem.

O selecionado sul-mato-grossense é composto por atletas das cidades de seis cidades: Anaurilândia, Bataguassu, Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste e Selvíria. O atleta Mateus Augusto Miranda, mais conhecido como Cebola, é natural de São Gabriel do Oeste e quer faturar o cinturão na categoria 71 kg. O lutador assegurou vaga ao Brasileiro após ser campeão estadual. Outro destaque é Iuri “Gordão”, de Selvíria, que disputará a categoria dos 100 kg.

No interior do Rio Grande do Sul, a equipe será comandada pelos técnicos Lucas Mendes (Campo Grande), Rafael Moreira (Anaurilândia) e João Marcos (Selvíria). Além disso, o árbitro Salomão Ossuna atuará no evento.