Atletas da Sicredi Pantanal MS têm campeonato europeu garantido para 2024

O ano de 2023 rendeu muitas surpresas positivas para os atletas patrocinados pela Sicredi Pantanal MS. Presentes em diversas competições locais, regionais e nacionais, os cinco esportistas subiram mais de 50 vezes ao pódio, levando a marca da cooperativa e trazendo orgulho às comunidades que pertencem.

E não para por aí. Já tem campeonato mundial marcado para 2024 para o atleta João Marcelo Atagiba Pinheiro, campeão nacional de Jit Jitsu, que participará do Campeonato Europeu em 2024. Ao longo deste ano, João foi vitorioso em doze competições, levando cinco medalhas de ouro para casa.

“Foi um ano de muitas emoções, lutei muitos campeonatos e me destaque em boa parte de todos que lutei, porque tive apoio tanto da minha família como da Sicredi Pantanal MS, com orgulho de representá-los Brasil afora. Sei que 2024 será melhor. Gostaria de agradecer a cooperativa por fechar mais um ano de parceria. Vamos pra cima”, reforçou João.

Após quatro anos fora do esporte, o atleta Mateus Estival voltou com tudo em 2023 e de onze competições que ele levou o título, em seis ele ficou em primeiro lugar. O relato dele é que sem apoio da cooperativa não teria voltado aos campeonatos. “Se eu tivesse que resumir 2023 em uma palavra, seria "recomeço". Após anos afastado do ciclismo, decidi recomeçar, buscando novos desafios e determinado a realizar um trabalho duro, constante e em busca de resultados. Foi então que a Sicredi Pantanal entrou em cena, acreditando em mim quando eu mesmo duvidava, me dando todo o aporte necessário, me impulsionando e proporcionando condições para buscar minha melhor forma, minha melhor versão”.

Já para a atleta pentacampeã, Ylka Maluf, o ano foi de vitórias na vida pessoal e no esporte. “Este ano tivemos problemas de saúde, tanto eu como minha família, e com isso eu tinha desistido do esporte. Retornei com a ajuda do Sicredi, tanto com os materiais como financeiramente e isso me estimulou a treinar mais. Foi algo de Deus”, afirma Ylka que conquistou dois títulos este ano, em Campo Grande e Aquidauana.

Campeões de Miranda

Em 2023, dois atletas de jiu-jitsu de Miranda, apoiados pelo Sicredi, estão marcando território no esporte: Arthur Bitonti e Stefano Bitonti.

Ao longo do ano, eles conquistaram 24 medalhas juntos, com total de 18 medalhas de ouro. “Conquistamos títulos nacionais e internacionais, isso é um sonho. Com o apoio da Sicredi Pantanal MS, vamos atrás de sonhos muitos maiores, tentar competir nos Emirados Árabes e procurar representar cada vez mais nossa cidade, Estado e País”, anuncia o treinador da dupla, Glaudiston Luiz Simczak.