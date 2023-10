Atletas da UFMS se destacam em competição universitária nacional

Atletas da UFMS / Foto: Divulgação

Dois estudantes da UFMS subiram ao pódio nas competições de Karatê durante os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e trazem para casa medalhas de ouro e prata. A Universidade ficou em terceiro lugar na classificação geral no esporte. O JUBs é a maior competição universitária da América Latina e foi realizado entre os dias 8 e 22 de outubro. Nesta edição, a UFMS foi representada por 25 estudantes em 7 modalidades: xadrez, karatê, judô, cheerleading, breaking, tênis de mesa e modalidade acadêmica.

O diretor de Cultura e Esporte da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, João Batista de Santana, afirma que levar 25 atletas para representar a Universidade no JUBs já é por si só uma conquista. “Como sempre falamos, o importante é a participação, é uma grande vitória levar uma delegação desse porte para um dos principais eventos de esporte universitário do país. Nossos jovens competiram com garra e representaram com excelência a UFMS e garantiram experiência para os próximos jogos”, reforça.

O estudante do Curso de Fisioterapia, Rodrigo Lima, estreou no JUBs com medalha de Ouro no Karatê, na modalidade Kata Senior Masculino. “A experiência de participar pela primeira vez e disputar com atletas de alto nível foi incrível. Subir no pódio mostrou que estou no caminho certo e que o treino diário está me fazendo alcançar ótimos resultados. O apoio da UFMS revela que esse trabalho constante é reconhecido pela instituição, é extremamente importante pro universitário para não desistir do seu sonho no esporte”, conta.

O estudante do Curso de Engenharia de Produção, Erick Taira, participou pela terceira vez do evento e, em todas as edições que competiu, trouxe medalha para casa. Este ano, o atleta recebeu a medalha de prata na modalidade +84kg no Karatê. “É muito gratificante subir no pódio novamente, ter quase alcançado o ouro em uma competição de nível nacional. Com o apoio da UFMS, a gente consegue continuar ativo, ter essa ajuda de custo para viajar, treinar e me desenvolver”, conclui.

A edição de 2023 do JUBs teve mais de 5 mil participantes de 320 Instituições de Ensino Superior de todo o país, com 21 modalidades em disputa. O evento esportivo foi promovido pelo Ministério do Esporte, Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Federação Catarinense de Desporto Universitário e Secretaria de Esportes da Prefeitura de Joinville.