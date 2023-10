Atletas de Aquidauana conquistam 31 medalhas em campeonato de natação

Atletas do Gressa / Foto: Divulgação

Atletas do Clube Gressa (Grêmio Recreativo dos Subtenentes Sargentos) trouxeram 31 medalhas para Aquidauana conquistadas na última etapa do Circuito FEDAMS - Troféu Wadson Loureiro, no sábado e dominfo, 30 de setembro e 1° de outubro, em Campo Grande.

As disputas acontecem na piscina do SEST/SENAT e também contou com a participação das equipes do Rádio Clube, AABB, A3/SEST SENAT, FUNLEC e AA Maracajuense.

Os 11 atletas do Gressa, sendo 10 federados e um vinculado, conquistaram destaque na competição de natação, principalmente com os alunos do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), do Cejar (Escola Cel. José Alves Ribeiro), com 11 medalhas, além de baixarem suas marcas nas provas que nadaram.

Os destaques foram:

Manuela Letroche cat. Petiz 1

50M Livre T. 36.81 50M Borboleta T. 47.07 200M Livre T. 2:53.89

Bruna Machado cat. Infantil 2

3° 100M costas T. 1:34.84

João Guilherme Simões cat. Infantil 1

100M Livre T. 1:20.63 50M Costas T. 48.24 100M Medley T. 1:47.29

Lucas Gabriel Simões Cat. Petiz 2

50M Costas T. 40.49 200M Livre T. 2:45.20 100M Medley 1:34.56.

Agora, os atletas da categoria infantil se preparam para a disputa do Centro Oeste Infantil a Sênior de Natação que será realizado em Cuiabá, Mato Grosso, entre 26 e 28 de outubro. Já os demais atletas da escola seguem treinando para disputa do Jogos da Primavera que será realizado em novembro na piscina do Clube Gressa.