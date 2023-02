Atletas de Aquidauana são premiados no 2º Circuito FEDAMS

Crianças que participaram do 2° circuito / Divulgação Prefeitura

No último sábado, 25, no Rádio Clube, em Campo Grande, aconteceu o 2º Circuito FEDAMS Troféu Vó Terezinha, promovido pela Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul.

Aquidauana esteve representada na competição, da qual só participam atletas e clubes federados, com a participação de 12 atletas inscritos pelo Clube Gressa e treinados pelo professor Álvaro da Silva Ferreira.

O evento teve a participação de 6 clubes: Gressa, Radio Clube, AABB Campo Grande, Funlec, Apanj Jardim, CT. Eduardo Aguilera e APAN Presente Prudente. No final, o Clube Gressa de Aquidauana ficou em 5° no quadro de medalhas, somando: 7 ouros, 5 pratas e 4 bronzes, além de mais 02 ouros no vinculados.

O treinador da equipe, Prof. Alvaro, manifestou sua alegria dizendo que “fica muito orgulhoso do comprometimento e empenho de nossos atletas. Estão a cada prova baixando os tempos e aproximando dos índices para os campeonatos brasileiros”.

Os jovens atletas aquidauanenses seguirão com os treinamentos para o 3° Circuito FEDAMS, que será nos dias 31/03 e 01/04 e, também, o Torneio Centro Oeste Mirim e Petiz, que acontecerão de 27a 29 de abril, em Anápolis.

“Gostaria de agradecer a Prefeitura de Aquidauana, ao prefeito Odilon Ribeiro, a FEMA e ao Prof. Wellington Moresco por essa parceria com a natação escolar. O apoio que temos recebido possibilita a nossa participação nas competições. Agradeço também aos pais, que estão sempre ao lado dos atletas, apoiando, incentivando e aos nossos patrocinadores”, completou Alvaro.