Atletas de Aquidauana vencem final de futsal de masculino do JIFMS

Equipe no tradicional campeonato entre campus / Divulgação

A equipe de futsal masculina de Aquidauana venceu a final e trouxe mais um título do JIFMS (Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). O time goleou por 5 a 0 contra o Naviraí.

O ouro foi conquistado pelos atletas Emmanuel, Jhonatas, João Vitor, Kauã, Luis Gustavo, Luiz Felipe, Mateus, Og e Rodrigo.

“A direção do campus Aquidauana agradece ainda a condução do futsal masculino feita pelo projeto Academia & Futebol e o treinador Victor Lelis”, escreveu o instituto.