Atletas de Aquidauana vencem na II Seletiva Estadual do Movimento Pestalozziano

Entrega das medalhas / Divulgação

Encerra nesta sexta-feira, 4, os jogos da II Seletiva Estadual do Movimento Pestalozziano. Os atletas de Aquidauana venceram a equipe de Dourados na modalidade de futsal.

Os alunos da unidade local receberam nesta manhã as medalhas de participação pelos jogos. Além do futsal, o evento contou com competições de tênis de mesa e atletismo, reunindo atletas das Associações Pestalozzi de Dourados, Campo Grande e Terenos.

Segundo o professor Lázaro Sena, a seletiva reforçou o objetivo de fomentar a participação de estudantes com deficiência intelectual, física e múltipla nas atividades esportivas.

Além de estimular a prática esportiva, o evento busca garantir o acesso a um esporte inclusivo nas escolas e contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos como cidadãos autônomos e participativos. Os atletas selecionados terão a oportunidade de representar suas instituições na etapa Nacional dos Jogos Paradesportivos do Movimento Pestalozziano, programada para 2025.