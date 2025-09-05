Atletas de Bodoquena se destacam em etapa do Sesc Trail

Equipe Box L2 participou da prova com apoio do município
Atletas como Ana Lúcia e Joedir Cunha subiram ao pódio, representando bem o município / Divulgação
A equipe Box L2 de Bodoquena participou no dia 24 da 3ª etapa do Circuito Sesc Trail, realizada em Rio Verde de Mato Grosso, e conquistou posições de destaque.
Atletas como Ana Lúcia e Joedir Cunha subiram ao pódio, representando bem o município.
A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria de Educação, apoiou a equipe com transporte para a competição, reforçando o incentivo à prática esportiva local.
