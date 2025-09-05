Acessibilidade

05 de Setembro de 2025

Atletas de Bodoquena se destacam em etapa do Sesc Trail

Equipe Box L2 participou da prova com apoio do município

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 15:34

Atletas como Ana Lúcia e Joedir Cunha subiram ao pódio, representando bem o município / Divulgação

A equipe Box L2 de Bodoquena participou no dia 24 da 3ª etapa do Circuito Sesc Trail, realizada em Rio Verde de Mato Grosso, e conquistou posições de destaque.

Atletas como Ana Lúcia e Joedir Cunha subiram ao pódio, representando bem o município.

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria de Educação, apoiou a equipe com transporte para a competição, reforçando o incentivo à prática esportiva local.

Captura de tela 2025 09 05 142748

