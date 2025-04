Atletas de Bonito representam MS no Campeonato Brasileiro de Voleibol de Base

Jovens atletas de Bonito / Divulgação

A Prefeitura de Bonito, em parceria com a Secretaria de Esportes, celebra com orgulho o destaque do voleibol local no cenário esportivo nacional. Quatro jovens talentos da cidade – Muryllo Silva, Aldo Junior, João Pedro Pio e Brayon Silva – estão em Sergipe, onde participam do Campeonato Brasileiro de Voleibol de Base, representando Bonito e o estado de Mato Grosso do Sul.

Os atletas foram selecionados para integrar a equipe estadual, uma conquista que reforça o potencial do esporte na região. A participação dos jovens em uma das maiores competições do país é motivo de grande satisfação para a comunidade bonitense.

O sucesso da equipe também é resultado do trabalho dedicado do técnico Michel, responsável pela Seleção de Voleibol de Base de Mato Grosso do Sul. Seu empenho tem sido fundamental para o crescimento da modalidade na cidade e no estado.