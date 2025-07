Atletas de Bonito se destacam em competições estaduais

A competição reuniu atletas de mais de 40 municípios do estado / Divulgação

Bonito voltou a se destacar no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul com conquistas importantes no fim de semana. O jovem Pedro Vieira garantiu o 2º lugar no pentatlo durante os Jogos Escolares da Juventude, na categoria de 15 a 17 anos. A competição reuniu atletas de mais de 40 municípios do estado, e Pedro representou o município com garra e determinação.

Outro destaque foi a equipe Apolo/BCG/Secretaria Municipal de Esportes, que se sagrou campeã da Copa Pantanal de Voleibol, realizada em Campo Grande.

Com mais de 30 times na disputa, os atletas bonitenses da categoria 15/17 demonstraram talento, união e espírito esportivo, levando o nome da cidade cada vez mais longe nas competições estaduais.

