Atletas de Jardim garantem vaga em campeonato nacional de vôlei de praia

Equipe regional segue etapa de destaque / Divulgação

A equipe será representada pelas atletas Eloise Barbosa e Rafaela Gonzalez, sob orientação do treinador David Lima, e segue agora na preparação para o campeonato nacional, que acontecerá em Uberlândia (MG), entre os dias 5 e 14 de outubro.

O esporte de Jardim segue em destaque no cenário estadual e nacional. Atletas locais conquistaram a vaga para o CBDE (Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira do Desporto Escolar) após garantirem o 2º lugar na seletiva dos JEMS (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul), realizada em Campo Grande pela Fundesporte.

Segundo o treinador, as atletas são oriundas do vôlei de quadra e passaram pela transição para o vôlei de praia na categoria Sub-14, conquistando a classificação após a desistência da equipe campeã de Campo Grande.

Os treinos estão sendo realizados na AABB, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim, reunindo jovens que vêm se dedicando intensamente. O objetivo é manter o foco, fortalecer a preparação e representar o município com excelência na competição nacional.

A delegação estadual, composta por atletas de várias modalidades, tem saída prevista de Campo Grande entre os dias 2 e 3 de outubro, com logística organizada em conjunto com a Fundesporte.

