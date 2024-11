Atletas de MS conquistam medalhas no 1° bloco dos Jogos da Juventude

Ana Patrícia/COB

Mato Grosso do Sul iniciou sua participação nos Jogos da Juventude 2024, em João Pessoa (PB), com expressivas conquistas no quadro de medalhas. No primeiro bloco de competições, encerrado na segunda-feira (18), os jovens atletas do estado asseguraram lugares no pódio em modalidades como ginástica rítmica, judô, tênis de mesa, taekwondo e ciclismo.

Um dos momentos mais marcantes foi a conquista da medalha de bronze por Ana Júlia Borges, campo-grandense de 13 anos, na prova de maças da ginástica rítmica. O feito é inédito para a modalidade em Mato Grosso do Sul.

"Fico muito feliz em representar e levar o nome do nosso estado para as competições. Aprendi sobre persistência, disciplina, foco e como lidar com os resultados. Foi uma experiência incrível competir com as melhores atletas de cada estado e conhecer meninas de várias regiões do país", comentou a atleta, emocionada.

A técnica Maria Justina Gimenez, que acompanha a equipe há anos, destacou a relevância histórica da conquista. "Estou sem palavras para descrever a alegria. É a primeira vez que conseguimos um resultado tão expressivo. Foram anos batalhando para melhorar nossa colocação. Este ano, todos as três atletas da nossa equipe tiveram boas notas. É um momento histórico pra gente", celebrou.

Outro nome que brilhou foi o da judoca Mariana Piveta Giachini, de 16 anos, de Dourados. Ela conquistou a medalha de ouro na categoria até 70 quilos e compartilhou sua alegria.

"Me sinto muito honrada por representar o MS em uma competição nacional. Foi uma experiência incrível, com organização impecável, excelente estrutura e ótimas condições de hospedagem e alimentação. Mesmo já tendo competido fora do estado antes, esta experiência foi única", destacou Mariana, que é beneficiária do Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Os Jogos da Juventude 2024, realizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), vão até o dia 28 de novembro. A delegação sul-mato-grossense, composta por 155 estudantes-atletas, é organizada e coordenada pela Fundesporte.

Até o momento, Mato Grosso do Sul faturou 14 medalhas na competição, sendo uma de ouro, quatro de prata e nove de bronze. Confira os detalhes:

OURO

Mariana Gianchini (meio-pesado) - judô

PRATA

Maria Miziara (ligeiro) - judô

Rafaela Silva (meio-médio) - judô

Vitor Cabreira (pesado) - judô

Amanda Lopes (Prova de Velocidade) - ciclismo

BRONZE

Leonardo Kurokawa e Isadora Stello (dupla mista) - tênis de mesa

Andre Dodero (ligeiro) - judô

Mirella Souza (médio) - judô

Henrique Sena (médio) - judô

Anielly Gama (pesado) - judô

Equipe mista de judô

Ana Júlia Nantes (maças) - ginástica rítmica

Lucas Vieira (48 kg) - taekwondo

Pedro Lucas Dourado (prova de velocidade) - ciclismo