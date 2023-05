Atletas de MS vão ao pódio do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Mato Grosso do Sul marcou presença no pódio da etapa de Campo Grande do CBVP (Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia). Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a competição terminou neste domingo (14), quando foram conhecidos os campeões do torneio Top 12.

Exatamente no Dia das Mães, Arthur Mariano presenteou a sua com o título nas areias do Parque das Nações Indígenas. Ao lado de Adrielson (PR), o sul-mato-grossense sagrou-se campeão da quarta etapa do Top 12, ao vencer na final a dupla cearense Mateus/Adelmo, por 2 sets a 1 (parciais de 21×19, 12×21 e 15×7).

Arthur e Adrielson vinham de dois vices nas etapas anteriores do CBVP, além de uma eliminação nas quartas de final na última. Com o apoio da torcida e dos familiares presentes na arena, Arthur comemorou a vitória, conquistada com emoção até o fim, no tie-break.

“É mais especial ainda vencer em casa, a gente precisava disso depois de bater na trave nas outras etapas. A torcida inteira comemorando, torcendo por mim, é muito especial, só tenho a agradecer Campo Grande, que sempre me acolheu muito bem”, destacou Arthur, um dos contemplados pelo Bolsa Atleta MS, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte.

Nas arquibancadas, dona Letícia, mãe de Arthur, vibrou ponto a ponto com o filho.

“É uma honra poder jogar perto da minha família, da minha mãe. É muito difícil morar longe deles, é muito sacrificante passar longe várias datas comemorativas. Às vezes, só pelo celular não dá para saber realmente o que a pessoa está sentindo realmente. Então, foi muito gratificante ganhar aqui”, completou Arthur.

Quem também chegou à final do Top 12 foi a sul-mato-grossense Victoria Lopes, formando parceria com a cearense Taina. A dupla acabou derrotada na decisão por Duda e Ana Patrícia (SE/MG), pelo placar de 2 sets a zero (parciais de 21×18 e 21×15).

Natural de Ivinhema, Victoria também é beneficiária do Bolsa Atleta MS e presença constante em diversas etapas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

No feminino, Taiana e Hege (CE) ficaram com o bronze e no masculino, Evandro e Arthur (RJ/PR) fecharam em terceiro. Além do Top 12, a capital de Mato Grosso do Sul também sediou etapas do Sub-19 e Aberto.

Para receber as três etapas do CBVP na Cidade Morena, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e Setescc, firmou compromisso com a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), com repasse de R$ 449 mil. O recurso é oriundo do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS).