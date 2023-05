Atletas do Handebol de Aquidauana disputam a Taça Centro-Oeste

Divulgação

O time da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade/Clube de Regatas de Aquidauana disputou no último final de semana, 29/04 a 01/05, em Brasília, o Campeonato Brasileiro de Handebol Indoor Taça Centro-Oeste Infantil Masculino.

A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Handebol e para o time de Aquidauana participar, receberam o apoio da Prefeitura de Aquidauana via FEMA e da Fundesporte, além do incentivo dos pais e familiares dos jovens atletas.

A equipe aquidauanense ficou em 4 lugar no campeonato em Brasília e esta colocação foi considerada destaque pelo professor Cristio Duarte, técnico da equipe, que coordenou a equipe em Brasília, junto com os professores Gabriel Silvério (Bié) e Luiz Maique M. de Freitas.

“Enfrentamos adversários muitos fortes, então a nossa colocação têm que ser comemorada. Estamos evoluindo muito a cada campeonato que disputamos e, essas competições nos trazem muita experiência. Temos a certeza de que estamos no caminho certo para trazermos grande conquista para nossa cidade”, afirmou o professor Cristio.

O time aquidauanense é composto pelos seguintes atletas: Leandro Gamarra, Wender Gabriel, Gabriel de Aquino, Revel Toledo, Gabriel Andrade, Jorge Victor, João Pedro, Thyago Valencio, Romão Lopes, Gabriel Sena, Felipe Satolin, Samuel Henrique, José Emanuell, Victor Hugo e Luiz Gustavo.

Próximo desafio - Encerradas as disputas em Brasília, Aquidauana já enfrenta um novo desafio no handebol. Sob o comando dos professores Cristio Duarte e Adauto Metran, a Seleção Feminina e Masculina de Handebol de Aquidauana está disputando os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a17 anos, que acontece em Campo Grande no período de 02 a 07 de maio.

Este é maior evento esportivo-escolar do Estado, é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Desta etapa, participam 641 estudantes-atletas (223 meninas e 418 meninos), de 30 municípios de MS. A participação de Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul também tem apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA).