Acessibilidade

15 de Agosto de 2026 • 12:42

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/08/2026 às 10:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Somente atletas do sexo biológico feminino poderão disputar as competições de vôlei organizadas pela CBV / Divulgação/CBV

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) anunciou, nesta sexta-feira (14), uma nova política de elegibilidade para as competições femininas organizadas pela entidade. A partir da mudança, somente atletas do sexo biológico feminino poderão disputar as competições, conforme os critérios estabelecidos pela CBV.

De acordo com informações da Agência Brasil, a verificação da elegibilidade será feita por meio de testagem e triagem do gene SRY, normalmente realizada a partir de amostra de sangue ou de material coletado por esfregaço bucal.

Segundo a CBV, a alteração busca adequar as regras das competições nacionais aos parâmetros atualmente adotados pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) e pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol).

A nova política foi publicada pela entidade no fim da tarde desta sexta-feira e passa a valer para competições como as temporadas 2026/2027 da Superliga A e B, além da Supercopa 2026, Copa Brasil 2027, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2027, CBVP Challenger 2027 e suas respectivas edições posteriores enquanto a política estiver vigente.

Em declaração divulgada pela CBV, o presidente da entidade, Radamés Lattari, afirmou que a mudança busca manter as competições brasileiras alinhadas às normas internacionais.

Mudança pode afetar atleta trans

Entre as atletas que podem ser atingidas pela nova política está Tiffany, mulher trans que atua pelo Osasco São Cristóvão Saúde.

O caso da jogadora já chegou ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em fevereiro, a ministra Cármen Lúcia autorizou a participação de Tiffany em uma partida contra o Sesc RJ Flamengo, em Osasco.

Na ocasião, a CBV havia recorrido ao STF para tentar suspender uma legislação municipal que impedia a participação de atletas transgêneros em eventos esportivos na cidade.

A ministra considerou que a norma municipal contrariava a Constituição e representava um retrocesso em políticas relacionadas à igualdade de gênero e à dignidade humana.

A nova política anunciada pela CBV estabelece agora um critério nacional para a participação nas competições femininas organizadas pela entidade, em alinhamento, segundo a confederação, às regras internacionais.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

Aquidauana 134 anos

15º Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana começam nesta semana

Competição reúne 13 comunidades indígenas e deve contar com mais de 700 participantes, entre atletas, dirigentes e integrantes das comissões técnicas

Série B estadual

Aquidauanense celebra título com vitória e gol histórico no Noroeste

Publicidade

Festa do título

Campeão antecipado, Aquidauanense se despede da Série B diante da torcida

ÚLTIMAS

Treinamento militar

Exército Brasileiro inicia exercício operacional planejado em Aquidauana

Treinamento militar envolverá movimentação de tropas, aeronaves e viaturas; população deve se manter tranquila em relação às atividades na região

Loterias

Mega-Sena acumula e vai a R$ 38 milhões; MS tem 18 apostas premiadas na quadra

Concurso 3.044 foi sorteado na noite desta quinta-feira; cinco cidades sul-mato-grossenses tiveram ganhadores na faixa das quatro dezenas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo