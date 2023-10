Atletas recebem kits e se preparam para a largada neste sábado às 17h30

Foto: Divulgação

Os atletas que vão participar da Corrida dos Poderes, que será realizada amanhã, 28, em comemoração ao Dia do Servidor Público, começaram a receber os kits da prova. A distribuição teve início esta manhã e segue até às 19h no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado (ALEMS).

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da corrida, participou da entrega dos kits e destacou a importância da atividade física. “Estou animada com a adesão das pessoas, que foi muito grande. Amanhã vamos ter a prova, e desta vez com os servidores e tem uma comemoração a mais, além de dar início a campanha do brinquedo para o Natal das crianças. A corrida está sempre na minha vida, então estou preparada.

Já era uma preocupação a questão do sedentarismo e cada um dos poderes e órgãos já tinha atividades para a melhoria da qualidade de vida dos servidores. A corrida foi pensada para colocar em prática o resultado dessas ações”.

Para quem vai correr ou caminhar em um dos três percursos, o clima é de integração. O advogado Hyacer Monteiro, atua da SAD (Secretaria de Estado de Administração), corre há dois anos e aprova a iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, que pela primeira vez realiza uma prova para os servidores.

“Eu fiquei surpreso, porque nunca teve uma corrida feita pelo Estado. É ótimo e um incentivo para todos, além de confraternizar. Várias pessoas vão participar e a família vai torcer”.

Regiane Romano, 48 anos, fez mais do que torcer para incentivar a família. Ela não vai participar da prova, mas buscou os kits dos familiares. Com vários brinquedos nas mãos, ela saiu carregada com as sacolinhas para os atletas, que incluem o marido. “Ele é servidor, desta vez fiquei de fora, mas amo correr também. É ótimo poder ajudar, e fazer o Natal das crianças mais feliz. A ideia de entregar um brinquedo na retirada do kit foi muito boa, assim todo mundo ganha”.

Célia Regina Santiago, 59 anos, é servidora da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) há 17 anos, e vai participar da caminhada de 3km. “É excelente poder participar. Eu vou caminhar porque é o que consigo e cada um tem que saber seu limite”.

Foram disponibilizadas 2 mil inscrições gratuitas, que se esgotaram rapidamente em dois lotes. Para quem vai participar, a retirada do kit da Corrida dos Poderes será no dia 27, das 9h às 19h no estacionamento da ALEMS. Para pegar seu kit é obrigatória a doação de um brinquedo novo ou usado em bom estado de conservação, que será destinado a crianças carentes em campanha de Natal no fim de ano.

A Corrida dos Poderes será no dia 28 de outubro, com largadas de todos os percursos no estacionamento de visitantes da ALEMS, que fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, primeiro bloco do Parque dos Poderes entrando pela Avenida Mato Grosso.

A retirada dos kits segue até às 19h desta sexta-feira (27), véspera da corrida, no estacionamento da Assembleia Legislativa. No momento da retirada, todos os corredores devementregar um brinquedo novo ou em bom estado que será doado – para crianças do Estado – no Natal. Para informações sobre a corrida, clique aqui.

No dia 28, a abertura da arena será às 16h – com entrada franca –, no estacionamento da ALEMS, com shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. O espaço é para toda a família será montado com área kids, área gourmet e palco para espetáculos de teatro e música.

No mesmo local, será dada largada para a corrida e caminhada, às 17h30. Haverá caminhada de 3 km e corridas, de 5 km ou 10 km, no percurso que será percorrido no Parque dos Poderes. Às 18h o Grupo Sampri anima o evento e às 20h está marcada a premiação.