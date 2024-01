Portuguesa vence Náutico por 2 a 0 diante da torcida

Náutico TV

O time da Atlética Portuguesa venceu o Náutico por 2 a 0 em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Estadual de Futebol Série A de 2024.

A disputa aconteceu no Estádio Jacques da Luz, situado na região sul de Campo Grande, durante o fim da noite de quinta-feira (25).

O placar foi aberto por Michael logo no início do primeiro tempo, aos 3 minutos. Já na segunda etapa, a Lusa conseguiu ampliar com gol de Gabriel Vieira, camisa 18, aos 45'.

O resultado da partida encerra a rodada. Tanto o Náutico quanto a Portuguesa subiram da Série B em 2023. Na rodada de estreia, a Portuguesa empatou com o Coxim em 1 a 1. Já o Náutico enfrentou o atual campeão Costa Rica e perdeu de virada por 3 a 1.

No final de semana, quatro outros jogos movimentarão o campeonato. Os confrontos programados são: Ivinhema x Corumbaense (27/1); Náutico x Operário; Costa Rica x Atlética Portuguesa e Novo x Aquidauanense (28/1).

Resultados da 2ª rodada:

Corumbaense 2 x 1 Novo

Aquidauanense 1 x 0 Dourados

Operário 2 x 0 Coxim

Atlética Portuguesa 2 x 0 Náutico