Atlético Puxarara é o grande campeão do 75º Campeonato Amador de Aquidauana

Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, o evento reuniu não apenas as equipes finalistas, mas também famílias, torcedores e moradores de Aquidauana / O Pantaneiro

A noite deste sábado, dia 21, foi marcada pela consagração do Clube Atlético Puxarara como campeão do 75º Campeonato Amador de Aquidauana. Em um confronto histórico e emocionante, o time da Aldeia Lagoinha venceu o Paulo Soccer no Estádio Mário Pinto (Noroeste), levantando o troféu e confirmando sua força no futebol amador da região.

A decisão atraiu torcedores de toda a cidade, que acompanharam de perto o espetáculo dentro de campo. Para aqueles que não puderam comparecer, o Jornal O Pantaneiro transmitiu a partida ao vivo pelo YouTube e Facebook, levando cada detalhe da grande final para os apaixonados por futebol.

, o Clube Atlético Puxarara celebrou mais uma conquista significativa em sua trajetória de jovens promessas e atletas experientes - Foto: O Pantaneiro , o Clube Atlético Puxarara celebrou mais uma conquista significativa em sua trajetória de jovens promessas e atletas experientes - Foto: O Pantaneiro

Vitória que coroa trajetória de superação

Fundado em 2017, o Clube Atlético Puxarara celebrou mais uma conquista significativa em sua trajetória. Com um elenco formado por jovens promessas e atletas experientes, o time demonstrou organização, talento e espírito de equipe para superar o estreante Paulo Soccer, que também fez uma campanha memorável em sua estreia no campeonato.

A partida foi marcada por lances emocionantes e pela entrega dos jogadores em campo. O Puxarara, que já havia conquistado títulos regionais, reafirmou sua posição como uma das potências do futebol amador de Aquidauana, encantando a torcida com um futebol aguerrido e eficiente.

Premiações e reconhecimento

Além do troféu de campeão e do troféu transitório, o Puxarara recebeu o prêmio de R$ 5.000. O Paulo Soccer, vice-campeão, foi premiado com R$ 1.000, além de um troféu.

As premiações individuais também foram destaque. O artilheiro e o melhor goleiro do campeonato receberam troféus e prêmios em dinheiro, celebrando o desempenho excepcional desses atletas ao longo da competição.

Com mais uma edição de sucesso, o 75º Campeonato Amador de Aquidauana deixa seu legado de emoção. Foto: O Pantaneiro Com mais uma edição de sucesso, o 75º Campeonato Amador de Aquidauana deixa seu legado de emoção. Foto: O Pantaneiro

Espetáculo esportivo para a comunidade

Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, o evento reuniu não apenas as equipes finalistas, mas também famílias, torcedores e moradores de Aquidauana. O campeonato reafirmou o papel do esporte como um instrumento de integração social, promovendo momentos de lazer e celebração para toda a comunidade.

Com mais uma edição encerrada com sucesso, o 75º Campeonato Amador de Aquidauana deixa seu legado de emoção e esporte. Parabéns ao Clube Atlético Puxarara pela conquista e a todos os participantes por abrilhantarem a competição!