Atletismo estreia com destaque nos Jogos Olímpicos desta sexta-feira

Valdiléia Martins iguala o recorde nacional no salto / Divulgação

No primeiro dia de provas do atletismo, Valdiléia Martins iguala o recorde nacional no salto em altura com a marca de 1,92m, que havia sido estabelecido por Orlane Maria dos Santos há 35 anos, e classificou-se para as finais da competição.

Duas brasileiras participaram das classificatórias para as semifinais dos 100m no atletismo feminino. Vitória Cristina Rosa foi a primeira a correr e terminou na 8ª posição de sua bateria com o tempo de 12s02 na quarta bateria, o que a eliminou dos jogos olímpicos. Já Ana Carolina Azevedo que correu na quinta bateria, terminou na 4ª posição com o tempo de 11s32, a deixando apenas 20 centésimos atrás da marca necessária para classificação.

Gabriele Santos não alcançou a vaga para a final do salto triplo feminino, com a marca de 13,63m a brasileira terminou na 26ª colocação.

Vôlei

A seleção brasileira de vôlei masculino garantiu classificação para as quartas de final após vencer os egípcios com tranquilidade por 3 sets a 0 (parciais de 25 a 11, 25 a 13 e 24 a 15).

Vôlei de praia

Carol e Bárbara venceram de virada Stam e Schoon, dos Países Baixos, e passaram de grupo em primeiro no vôlei de praia. Agora, a dupla brasileira irá enfrentar uma segunda colocada de um dos grupos.

A dupla masculina Evandro e Arthur encerrou com vitória a fase de grupos. Eles ganharam de Perusic e Schweiner, da Tchéquia, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/16.

Boxe

A brasileira Jucielen Romeu estreou no boxe feminino de 57kg com vitória contra a americana Alyssa Mendoza e passou para as quartas de finais da competição. Ela enfrenta no domingo, às 6h da manhã, a turca Esra Yildiz Kahraman.

No masculino, Wanderley Pereira lutou pelas quartas de final e foi eliminado pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak na categoria até 80kg.

Caiaque cross

Pepê Gonçalves e Ana Sátila começaram bem as disputas do caiaque extremo nas Olímpiadas. O brasileiro fez o segundo melhor tempo da prova, demorando apenas 66s41 para terminar a descida. Já Ana Sálita terminou a prova na quinta colocação, com 72s64. Os atletas voltam para competir na primeira rodada do K1 neste sábado a partir das 10h30.

Tênis de mesa

O sonho de uma final olímpica para Hugo Calderano chegou ao fim. O brasileiro perdeu para o sueco Truls Moregard, na semifinal do tênis de mesa: 4 a 2 (10-12, 14-16, 11-7, 7-11, 12-10 e 11-8). Agora, o brasileiro disputará a medalha de bronze contra o francês Felix Lebrun. O duelo pelo terceiro lugar será às 8h30 de sábado.

Ginástica de trampolim

Rayan Dutra faz melhor marca brasileira no trampolim, termina em 12° lugar com a marca de 56.370, mas não alcança a marca para a classificação às finais.

*Com informações do Ministério do Esporte