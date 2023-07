Atletismo: Thalita Simplício leva ouro no Mundial Paralímpíco em Paris

Atleta venceu os 400 metros rasos da classe T11 / Alexandre Schneider/CPB

A medalhista paralíimpica Thalita Simplício, de 25 anos, faturou o ouro nesta terça-feira no Mundial de Atletismo Paralímpico em Paris, na França, nos 400 metros rasos da classe T11 (exclusiva para atletas com deficiências visuais), o segundo do Brasil na competição.

A corredora potiguar cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com o tempo de 56s60. A prata ficou com a namibiana Lahja Ishitile (57.18) e o bronze com a colombiana Angie Pabon 58s22. É o segundo ouro mundial na carreira da atleta: o primeiro foi na edição de 2019, em Dubai (Emirados Árabes Unidos).

Thalita pode subir ao pódio outras duas vezes esta semana. Ela volta à pista para a prova dos 100m raros, às 11h12 (horário de Brasília) desta quarta, 12, e também competirá nos 200m às 9h50 de sábado, 15.

Com o ouro conquistado, o Brasil totalizou nove medalhas no Mundial: dois ouros, duas de prata e cinco bronzes. Na última Paralimpíada, em Tóquio, no Japão, Thalita amealhou a medalha de prata nos 200m rasos, também na classe T11.