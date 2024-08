Audiência pública busca aperfeiçoar o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico em MS

Audiência marcada para terça-feira / Divulgação

Com o intuito de tornar o esporte mais inclusivo e acessível, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promoverá audiência pública, nesta terça-feira (13), para discutir os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico.

A consulta pública foi estruturada em duas fases. Na primeira, os participantes responderam a um questionário on-line, em que puderam identificar problemas e sugerir melhorias baseados na legislação e na prática dos programas. A segunda fase ocorre presencialmente nesta terça-feira (13), às 14 horas, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande.

O objetivo da audiência é coletar as demandas da comunidade esportiva para aprimorar e ajustar os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A iniciativa visa compreender sugestões de alterações na legislação, decretos e portarias, além de considerar a inclusão de novos artigos que abordem aspectos ainda não contemplados ou revisem dispositivos existentes.

"Com o Bolsa Atleta, percebemos claramente o compromisso do Governo do Estado em proporcionar reais oportunidades de crescimento e desenvolvimento aos nossos atletas. O programa não apenas oferece suporte financeiro, mas também fortalece a confiança e determinação de cada atleta, permitindo-lhes focar no esporte com mais tranquilidade", destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, enfatiza a importância da audiência pública para aproximar ainda mais a comunidade esportiva dos programas da fundação. “É fundamental recebermos o retorno direto dos atletas e técnicos que são beneficiados pelo auxílio, para que possamos estar atentos ao que deve ser aprimorado. O Bolsa Atleta e Técnico é um programa vital para a Fundesporte, e nossa intenção é sempre buscar melhorias”.

Inscreva-se para a Audiência Pública Presencial - Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no link.

*Com informações da Setesc.