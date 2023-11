Avenida Pantaneta recebe luta MMA "II Coliseu Combat Aquidauana"

Luta MMA / Divulgação

A Avenida Pantaneta recebe no sábado, 18, mais uma competição de artes marciais mistas, conhecida como MMA, a 2ª edição do “Coliseu Combat Aquidauana”, a partir das 18h.

Atleta da competição , Charles do Bronx, de 34 anos, campeão dos leves, tem um cartel de 34 vitórias e nove derrotas no MMA, é o recordista de finalizações, e também o 2º lutador com mais bônus na história da organização. Ele trará seus alunos para competir no evento.

O II Coliseu Combat Aquidauana é uma competição que tem por objetivo incentivar a prática das artes marciais, especialmente do Jiu-jitsu, Muay-thai e MMA, e promover e dar visibilidade aos esportistas locais e visitantes que participam do evento.

A entrada para o evento será solidária, ou seja, você pode doar 2 kg de alimentos não perecíveis e ganhar 1 ingresso. A entrega dos alimentos é somente na portaria na noite do evento.

O evento conta com apoio da Prefeitura e da Câmara de Aquidauana, o evento terá 16 lutas, sendo 4 disputas de cinturões. Conforme informações da organização, devem participar 32 atletas de diferentes regiões do país e até do exterior.

Antecedendo a competição, dois momentos bastante esperados pelos atletas serão realizados na sexta-feira, 17. No período da manhã, acontece a Pesagem Oficial e às 18h, na Praça de Alimentação do Shopping Atlântico acontece a chamada “Encarada Oficial”.