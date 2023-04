Ayrton Senna "do Brasil" se torna Patrono do Esporte Brasileiro

O piloto se tornou Patrono do Esporte Brasileiro / Instagram sennabrasil

Prestes a completar 29 anos de morte, o ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna da Silva, foi declarado Patrono do Esporte Brasileiro por meio da lei 14.559/2023, sancionada pelo governo federal e publicada no Diário Oficial da União. O tricampeão (1988, 1990, 1991) não era apenas um piloto impecável, era um atleta que levou ao nome do Brasil mundo afora, e por ocasião de sua morte em 1.º de maio de 1994, fez o planeta terra inteirinho chorar e sentir a dor da perda como se fosse um membro da família.



“Somos feitos de emoções, basicamente todos nós estamos procurando por emoções, é apenas uma questão de encontrarmos a maneira com que devemos vivenciá-las”,

Ayrton Senna



A iniciativa de tornar Ayrton Senna Patrono, foi do Deputado Federal Filipe Barros (PL-PR), que explicou que seu projeto surgiu diante da atuação esportiva do Piloto e sua representatividade para o esporte brasileiro. Desde aquele primeiro de maio, ninguém mais consegue passar a data sem fazer referência para Ayrton Senna, ou carinhosamente, Senna.



Sua morte ocorreu durante o Grande Prêmio de San Marino (Ímola) na Itália, quando corria pela equipe inglesa Williams. Após o ocorrido percebeu-se que aquele final de semana já vinha com uma tragédia, com a morte do também piloto Roland Ratzenberger, durante os treinos. Até o brasileiro Rubens Barrichello, que iniciava sua carreira, sofreu um acidente forte e foi parar no hospital. O clima naquele dia era de tensão em toda a categoria e até mesmo para Ayrton Senna, revelam especialistas do esporte daquela época.