Azulão enfrenta o Corumbaense fora de casa buscando quebrar tabu

Treinamento do Aquidauanense / @eduardofotoms

Para manter a liderança no Grupo B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Aquidauanense vai precisar quebrar um novo tabu em 2024. O Azulão nunca venceu o Corumbaense jogando no Arthur Marinho, palco da partida deste sábado.

O estádio Arthur Marinho foi inaugurado em 1941, e desde então, o Aquidauanense ainda não conseguiu uma vitória em Corumbá. Contra o Corumbaense, são 5 jogos, com 4 derrotas e 1 empate.

Corumbaense e Aquidauanense se enfrentam neste sábado, 10, às 17h, pela 5ª rodada do Estadual. O Azulão é o líder do Grupo B com sete pontos, enquanto o Carijó da Fronteira ocupa a quarta colocação com quatro pontos.