Azulão enfrenta União ABC fora de casa nas quartas do Sub-20

O Aquidauanense enfrentará o União ABC no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, pelas quartas de final do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20 de 2024. Este será o primeiro jogo do confronto.

Na última segunda-feira, a FFMS (Federação Futebol de Mato Grosso do Sul) declarou o Aquidauanense vencedor do confronto que deveria ter ocorrido com o Corumbaense no dia 13. A partida foi cancelada devido à falta de garantias médicas, e a Federação considerou o Corumbaense responsável por ser a equipe mandante, atribuindo a vitória ao Azulão pelo placar mínimo. Com a homologação do resultado, o Aquidauanense finalizou a primeira fase como líder do Grupo A e enfrentará o União ABC, segundo colocado do Grupo C.

O Azulão terminou a primeira fase com 61% de aproveitamento, somando 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. Destaque para o ataque, sendo o melhor do campeonato com 16 gols, embora a defesa tenha sido uma das mais vazadas, com 10 gols sofridos.

O jogo está marcado para sábado, 20, as 15h em Campo Grande, com a partida de volta em Aquidauana.

