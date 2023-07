Azulão supera o Náutico de virada e lidera o Grupo B do Estadual Sub-20

Jogo aconteceu no Estádio Mario Pinto / Reprodução Tv Azulão

No último sábado, dia 8, pela 4ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-20, o Aquidauanense enfrentou o Náutico de Campo Grande no Estádio Mario Pinto em Aquidauana, em uma partida emocionante que terminou com a vitória do Azulão por 3 a 2. O destaque do jogo foi o atacante Kaue, do Aquidauanense, que marcou os três gols da equipe.

O Náutico abriu o placar com Bruno Gabriel aos 7 minutos do segundo tempo, mas o Aquidauanense conseguiu empatar aos 11 minutos. Com grande determinação, a equipe virou o jogo aos 33 minutos e ampliou a vantagem aos 43 minutos, com todos os gols sendo marcados pelo camisa 9, Kaue. No final da partida, o Náutico descontou com mais um gol de Bruno Gabriel.



Com essa vitória, o Azulão continua líder do grupo B, somando 9 pontos na competição. A equipe tem mostrado um bom desempenho e está determinada a manter o ritmo vitorioso para garantir sua classificação na próxima fase. O próximo jogo do Aquidauanense será no próximo sábado, dia 15, contra o União ABC, em um confronto que valerá a liderança do grupo.