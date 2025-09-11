Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 16:24

Esporte

Banda escolar de Anastácio é premiada em campeonato estadual

Grupo da Escola Carlos Drummond de Andrade foi destaque em competição estadual realizada em Dourados

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 15:10

Recepção no gabinete da prefeitura / Divulgação

A Banda de Percussão da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade representou o município de Anastácio no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras 2025, realizado em Dourados e promovido pela Federação de Bandas e Fanfarras de Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo do Estado.

A participação resultou em duas premiações expressivas na categoria Infanto Juvenil:

1º lugar na categoria Baliza, com a atuação do maestro e coreógrafo Juliano da Silva Souza;

2º lugar na categoria Banda de Percussão com Liras - Corpo Musical, sob a regência de Juliano Souza e coreografia de Matheus dos Santos Souza.

O desempenho da banda foi destacado nesta quinta-feira (11), durante encontro no gabinete do prefeito Manoel Aparecido (Cido), que recebeu o vereador Bruno Areco e a diretora da escola, Rosenir de Souza. Ambos ressaltaram a importância do apoio da Administração Municipal para viabilizar a presença do grupo no campeonato.

