Barcelona e Lagoinha decidem título do Campeonato da Aldeia Lagoinha

Evento tradicional da região / Divulgação

Neste sábado, dia 26, estádio Guilhermão, na Aldeia Lagoinha, será palco das grandes finais do 38° Campeonato da Aldeia Lagoinha, organizado pela Liga LEAL.

O Barcelona A.L. (Aldeia Lagoinha), que veste o uniforme azul, é um dos finalistas. Já o Lagoinha F.C. (Aldeia Lagoinha), de uniforme vermelho, chega à decisão como atual campeão de 2024, em busca de mais um título para a coleção.

A grande final está marcada para as 15h, prometendo um jogo emocionante entre dois times tradicionais da aldeia. Antes da final, às 13h45, será realizada a disputa do terceiro lugar entre o Palmeirinha (do distrito de Taunay) e o Cruzeiro A.B. (da Aldeia Água Branca).

O campeonato é uma realização da Liga LEAL, com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, do Cacique Levison Vicente, de Paulo Net, da Xunati Academia, de Cláudio Ribamar (Loja Mais Esporte) e da Mercearia PV.

A cobertura completa do evento pode ser acompanhada na página oficial da LEAL A. Lagoinha.

