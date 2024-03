Com apenas 15 anos, Pedro Lucas Dourado da Silva já coleciona inúmeros títulos nacionais no ciclismo. Em 2023, garantiu o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Pista, um marco para Mato Grosso do Sul. Neste ano, sua performance foi ainda mais impressionante, acumulando um total de seis medalhas, das quais três foram de ouro.

Natural de Coxim, o ciclista recebe pelo segundo ano consecutivo o incentivo do Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A competição ocorreu entre os dias 3 e 10 de março, em Curitiba (PR), e contou com a participação de atletas de diversos estados brasileiros, competindo em quatro categorias.

Pedro Dourado foi o único representante sul-mato-grossense no campeonato, que também contribuiu para o ranking brasileiro da modalidade. “Me sinto muito feliz com a vitória, fiquei bastante tempo treinando em Indaiatuba SP, um mês e meio treinando, e deu resultado, estou muito feliz”, ressalta Pedro.

Seus três ouros foram conquistados em duas provas individuais e uma por equipes, envolvendo as categorias juvenil e júnior. Além disso, ele também garantiu três medalhas de prata em outras categorias.

Com uma trajetória impressionante até os 15 anos, o coxinense já acumula uma série de títulos nacionais, incluindo o Campeonato Nacional de Contrarrelógio em 2022 e o Campeonato Nacional de Eliminação em 2023.

O jovem ciclista começou seus treinos por meio do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar), desenvolvido pela Fundesporte em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), que oferece treinamento esportivo nas escolas estaduais, no contraturno das aulas. Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, o programa além de iniciar diversos alunos-atletas no esporte, é responsável por revelar grandes talentos. “O Prodesc é um programa que devolve com títulos estaduais, nacionais, o Pedro Lucas é um desses modelos de sucesso”, frisa Herculano.