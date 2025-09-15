Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 01:38

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Bodoquena sedia etapa da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal Sub-10

O evento esportivo, de nível estadual, movimentou a cidade, gerando lazer para a população e impacto positivo no comércio local

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 21:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A competição, de nível estadual, trouxe para o município oito equipes vindas de diferentes cidades / PMB

O município de Bodoquena foi sede, no último fim de semana, de mais uma etapa da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal Sub-10, reunindo mais de 200 atletas, acompanhados por familiares e torcidas.

O evento esportivo, de nível estadual, movimentou a cidade, gerando lazer para a população e impacto positivo no comércio local.

Leia Também

• Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

• Banda escolar de Anastácio é premiada em campeonato estadual

• Apresentação do CRA de Aquidauana tem a presença do presidente da Federação de Futebol

A competição trouxe para Bodoquena oito equipes de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul:

  • Seleção de Jardim – Jardim
  • Associação Atlética Gol Bonito – Bonito
  • Bonito Esportes – Bonito
  • Escolinha Pelezinho – Campo Grande
  • Meninos de Ouro – Anastácio
  • Escolinha T.E.F.I – Bodoquena
  • Escolinha Bayern Futsal – Campo Grande
  • Escolinha 25 de Março – Sidrolândia

Um dos destaques do torneio foi o confronto entre as equipes de Campo Grande, Escolinha Pelezinho e Escolinha Bayern, que empolgou o público e demonstrou o alto nível técnico da categoria.

Além de fomentar a prática esportiva e revelar novos talentos, o campeonato também reforça o papel do turismo esportivo como instrumento de desenvolvimento local, promovendo integração entre atletas, famílias e comunidades de diversas regiões do Estado.

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, destacou a importância do evento para o município:

“É uma alegria enorme ver Bodoquena recebendo um evento desse porte, que envolve nossas crianças, movimenta o comércio local e fortalece o esporte em nossa cidade. O futsal, assim como outras modalidades, abre portas para o desenvolvimento social e para a formação cidadã desses jovens atletas. Nossa gestão segue de braços abertos para apoiar iniciativas que promovam inclusão, saúde e integração para a nossa comunidade.”

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

23ª rodada do Brasileirão

Santos e Atlético MG empatam no 1 a 1

Esportes

Palmeiras goleia o Internacional com show de Vitor Roque e encosta no líder Flamengo

Esporte

Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias

Veja as fotos da Copa O Pantaneiro 2025

AFC vence Aston Vila por 2x0 na abertura da Copa O Pantaneiro

Copa O Pantaneiro começa em clima de celebração e homenagem

Esporte

Uirapuru é campeão do Campeonato de Veteranos em Nioaque

Publicidade

Esporte

Aquidauana garante vagas na fase final dos Jogos Abertos de MS

ÚLTIMAS

Cultura

Curso de cabeleireira fortalece autonomia de mulheres Guarani Kaiowá

A formação integra o Programa Teko Porã, que busca promover geração de renda e valorização cultural entre os povos indígenas

Incêndios

Bombeiros reforçam combate a incêndios florestais em Aquidauana e Miranda

Militares alertam para os riscos de fumaça na BR-262

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo