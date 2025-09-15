Bodoquena sedia etapa da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal Sub-10

A competição, de nível estadual, trouxe para o município oito equipes vindas de diferentes cidades / PMB

O evento esportivo, de nível estadual, movimentou a cidade, gerando lazer para a população e impacto positivo no comércio local.

O município de Bodoquena foi sede, no último fim de semana, de mais uma etapa da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal Sub-10, reunindo mais de 200 atletas, acompanhados por familiares e torcidas.

A competição trouxe para Bodoquena oito equipes de diferentes municípios de Mato Grosso do Sul:

Seleção de Jardim – Jardim

Associação Atlética Gol Bonito – Bonito

Bonito Esportes – Bonito

Escolinha Pelezinho – Campo Grande

Meninos de Ouro – Anastácio

Escolinha T.E.F.I – Bodoquena

Escolinha Bayern Futsal – Campo Grande

Escolinha 25 de Março – Sidrolândia

Um dos destaques do torneio foi o confronto entre as equipes de Campo Grande, Escolinha Pelezinho e Escolinha Bayern, que empolgou o público e demonstrou o alto nível técnico da categoria.

Além de fomentar a prática esportiva e revelar novos talentos, o campeonato também reforça o papel do turismo esportivo como instrumento de desenvolvimento local, promovendo integração entre atletas, famílias e comunidades de diversas regiões do Estado.

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, destacou a importância do evento para o município:

“É uma alegria enorme ver Bodoquena recebendo um evento desse porte, que envolve nossas crianças, movimenta o comércio local e fortalece o esporte em nossa cidade. O futsal, assim como outras modalidades, abre portas para o desenvolvimento social e para a formação cidadã desses jovens atletas. Nossa gestão segue de braços abertos para apoiar iniciativas que promovam inclusão, saúde e integração para a nossa comunidade.”

