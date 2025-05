Bodoquena terá seu primeiro campo com grama sintética

Divulgação/ Prefeitura de Bodoquena

Bodoquena está prestes a ganhar seu primeiro campo de futebol com grama sintética. A arena será construída por meio do programa estadual MS Bom de Bola e colocará fim à condição de único município de Mato Grosso do Sul sem esse tipo de estrutura esportiva.

O projeto prevê um campo moderno com grama sintética, arquibancadas e iluminação em LED. A responsabilidade pela construção será dividida: o Governo do Estado fornecerá a estrutura completa, enquanto a Prefeitura ficará encarregada da preparação do terreno com terraplanagem, concretagem e rede elétrica. A obra já está em fase de licitação para contratação da empresa que executará essa etapa.

A arena poderá ser usada para futebol society e basquete 3x3, seguindo o padrão de estádios como o Allianz Parque (SP) e Arena da Baixada (PR). A expectativa é que o novo espaço incentive a prática esportiva, ofereça mais opções de lazer e contribua para a qualidade de vida da população.

