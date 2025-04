Bolsa Técnico de MS estão abertas e seguem até 5 de maio

Wander Roberto/CPB

Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Técnico 2025/2026, do Governo de Mato Grosso do Sul. Coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) em parceria com a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o benefício é voltado a profissionais da área técnica esportiva. Pela primeira vez, o processo de inscrição ocorre separadamente do Bolsa Atleta, cujas candidaturas foram encerradas no último dia 17.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do programa: www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br e seguem abertas até o dia 5 de maio.



Categorias e valores

O programa oferece três faixas de bolsas mensais:

Técnico I: R$ 1.046,20

Técnico II: R$ 1.569,30

Técnico II - nível internacional: R$ 3.138,60 (para técnicos que acompanham atletas olímpicos, paralímpicos ou surdolímpicos)



Requisitos

Para se candidatar, o técnico deve:

Ter 18 anos ou mais

Possuir registro ativo no CREF (Conselho Regional de Educação Física)

Comprovar vínculo técnico com representantes esportivos de Mato Grosso do Sul

Ter mínimo de três anos de atuação profissional na área esportiva

Apresentar experiência em competições nacionais ou internacionais



Inscrição

No sistema do programa, o técnico deve:

Criar uma conta

Preencher seus dados pessoais e profissionais

Informar o nome e CPF dos atletas com os quais trabalha

A pontuação dos candidatos será calculada com base no desempenho dos atletas vinculados. O envio correto das informações e o cumprimento do prazo são critérios essenciais para a validade da inscrição.



Novidade no sistema

Segundo o diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca, a principal mudança no edital de 2025 é a reformulação da ordem de inscrição.



“No novo sistema, a inscrição dos técnicos ficou mais ágil e eficiente. Agora, os atletas se inscrevem primeiro e o sistema já os reconhece, permitindo que os técnicos apenas completem as informações necessárias. Isso torna o processo mais rápido e prático”, afirmou.



Atendimento

Dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (67) 3316-9198.



