'Bom de Bola, Bom na Escola' celebra impacto transformador em jovens de MS

João Garrigó

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul promoveu o encerramento do ano letivo do programa 'Bom de Bola, Bom na Escola', um projeto que há 14 anos transforma a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia, realizada no Centro de Referência do Esporte e da Cultura Escolar, em Campo Grande, contou com a presença de cerca de 300 crianças, seus familiares e parceiros do programa, com homenagens a professores, diretores e, também, alunos destaques do ano.

Criado em 2010, o programa do Governo de Mato Grosso Sul que integra as secretarias de Educação, Esporte e Lazer e Segurança Pública, busca promover a inclusão social de jovens entre 10 e 17 anos.

Com atividades no contra turno escolar, o projeto atua nos polos de Campo Grande, Fátima do Sul, Iguatemi, Maracaju e no distrito de Quebra Coco, em Sidrolândia, e já impactou nesses anos 2.900 famílias, sendo 2.600 só na Capital. Em 2024, foram atendidas 260 famílias somente em Campo Grande, fortalecendo valores como justiça, igualdade e solidariedade.

Representando o governo do Estado, José Carlos Barbosa, o vice-governador Barbosinha, destacou a importância do projeto para o futuro das novas gerações.

“O 'Bom de Bola, Bom na Escola' vai muito além do esporte. Ele forma cidadãos conscientes, promove a inclusão social e o incentivo ao desenvolvimento pessoal e educacional. É um exemplo claro de como políticas públicas bem estruturadas podem transformar vidas e construir um Mato Grosso do Sul mais justo e igualitário para todos”, afirma Barbosinha, reforçando o compromisso do Governo do Estado em apoiar iniciativas que gerem impacto social.

Para o diretor da Escola Estadual Silvio Oliveira dos Santos, Leandro Pedrini Colombo, o projeto contribuiu significativamente para melhorar o desempenho escolar e a autoestima dos alunos.

“Quando as crianças veem que estão sendo valorizadas, seja em campo, seja em sala de aula, isso reflete diretamente no comportamento e no aprendizado. O esporte aliado à educação é uma poderosa ferramenta para transformar vidas”, ressaltou Colombo.

O coronel Alexandre Rosa Ferreira, diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCOM) e responsável pelos projetos sociais do PMMS, celebrou os avanços do programa ao longo dos anos, especialmente em 2024. “Este programa é um dos pilares do trabalho comunitário da Polícia Militar. Ele conecta esporte, lazer e formação cidadã, sendo um exemplo de que a Segurança Pública pode e deve ser promotora de inclusão e oportunidades. É emocionante ver o impacto na vida de cada uma dessas crianças e suas famílias”, destaca.

Um legado de transformação

O programa se consolida como uma referência no uso do esporte para inclusão social, fomentando a permanência escolar e o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais. Com atividades que incluem futebol e debates sobre temas importantes como cidadania, igualdade e justiça, o projeto reforça o compromisso de Mato Grosso do Sul com a formação de uma geração mais preparada e consciente.

Ao final da cerimônia, os alunos destaques do ano: Thiago Leonel, Eduardo Delavi Malaquias e Davi Serramo de Gamarra receberam uma homenagem pelo desempenho, além deles todos os demais alunos participantes também receberam certificação de conclusão do projeto.

As honrarias também se estenderam aos professores, diretores e parceiros do programa que reforçaram o papel fundamental de educadores, policiais e gestores na concretização de uma política pública que transforma vidas.

“Cada homenagem, cada certificado, simboliza o impacto que o 'Bom de Bola, Bom na Escola' tem em nossa sociedade. E esse impacto só é possível graças à dedicação das áreas envolvidas: Educação, Esporte e Segurança Pública. Aos alunos que estão no topo esse ano, que sejam o estímulo que nos oferece para alcançarmos e até mesmo superá-los mais à frente”, concluiu Barbosinha.