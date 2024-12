Bonito 21K celebra 10 anos com edição histórica e recordes

Reprodução assessoria

No último sábado (7), a Bonito 21K, maior evento esportivo do interior de Mato Grosso do Sul, comemorou uma década de existência com uma edição marcante. O evento, parte do calendário oficial de Bonito, reuniu 2.530 atletas e quebrou recordes tanto de participação quanto de desempenho.

Na meia maratona, principal prova do evento, o recorde foi batido na categoria feminina, enquanto, na masculina, um atleta conquistou o tetracampeonato, feito inédito na história da competição.

A largada ocorreu às 16h30, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. A prova foi monitorada por 10 árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams), garantindo a homologação dos resultados. Mais de 20 mil copos de água foram distribuídos em sete pontos de apoio ao longo do percurso, e nenhuma ocorrência grave foi registrada.

O evento atraiu mais de 7 mil pessoas para a cidade, reafirmando a importância econômica e turística da competição. Além disso, a Bonito 21K reforçou seu compromisso com a sustentabilidade, sendo considerada lixo zero. A startup Ciclo Azul coletou 807 kg de resíduos, dos quais 84,5% foram destinados à reciclagem ou compostagem. A prova também foi a primeira do estado a realizar a neutralização de carbono.

A próxima edição já está confirmada para o primeiro sábado de dezembro de 2025, mantendo o compromisso com o esporte, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.