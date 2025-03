Bonito abre inscriÃ§Ãµes para o 3º Festival de Pesca Esportiva

Pescadores chegaram cedo à barranca do Rio Miranda / Governo do Estado

Estão abertas as inscrições para o 3º Festival de Pesca Esportiva de Bonito, que ocorrerá de 4 a 6 de abril, no Distrito Águas do Miranda. O evento promete movimentar a cidade com competições em diversas categorias, como o maior dourado, o maior peixe de escama e o maior peixe de couro.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria, além de sorteios de prêmios especiais durante o evento.

Para participar, é necessário apresentar a Carteira de Pescador(a) Amador(a), que deve ser emitida previamente. Além disso, os competidores devem regularizar a documentação das embarcações, incluindo a guia de pesca/piloteiro e outros documentos pertinentes, que serão conferidos no dia do torneio.

Para informações sobre a regularização das embarcações, os interessados podem entrar em contato com Milton Garcia, da Marinha do Brasil, pelo telefone: 67 99923-3051.

Clique aqui para se inscrever.