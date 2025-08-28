Bonito inicia edição 2025 dos Jogos Escolares nesta sexta-feira

Competições ocorrerão em três locais até dia 5 de setembro
A programação é aberta ao público e busca incentivar o esporte e a integração entre os estudantes. / Funderporte
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realiza a partir da sexta-feira, 29, até dia 5 de setembro os Jogos Escolares de Bonito 2025, com competições em diferentes modalidades entre alunos da rede de ensino.
As disputas acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso), na FUNLEC e no Ginásio Municipal. A programação é aberta ao público e busca incentivar o esporte e a integração entre os estudantes.
