28 de Agosto de 2025 • 21:11

Esporte

Bonito inicia edição 2025 dos Jogos Escolares nesta sexta-feira

Competições ocorrerão em três locais até dia 5 de setembro

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 18:10

A programação é aberta ao público e busca incentivar o esporte e a integração entre os estudantes. / Funderporte

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realiza a partir da sexta-feira, 29, até dia 5 de setembro os Jogos Escolares de Bonito 2025, com competições em diferentes modalidades entre alunos da rede de ensino.

As disputas acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso), na FUNLEC e no Ginásio Municipal. A programação é aberta ao público e busca incentivar o esporte e a integração entre os estudantes.

