Bonito inicia edição 2025 dos Jogos Escolares nesta sexta-feira

A programação é aberta ao público e busca incentivar o esporte e a integração entre os estudantes. / Funderporte

As disputas acontecerão no CMU (Centro de Múltiplo Uso), na FUNLEC e no Ginásio Municipal. A programação é aberta ao público e busca incentivar o esporte e a integração entre os estudantes.

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, realiza a partir da sexta-feira, 29, até dia 5 de setembro os Jogos Escolares de Bonito 2025, com competições em diferentes modalidades entre alunos da rede de ensino.

