Bonito recebe Corrida de Orientação Sprint com atletas de várias cidades

Disputa ocorrerá em áreas urbanas e rurais entre os dias 26 e 28 de setembro
A primeira etapa acontece na sexta-feira / Divulgação
Bonito será sede da Corrida de Orientação Sprint, promovida pela FOMS (Federação de Orientação do Mato Grosso do Sul), entre os dias 26 e 28 de setembro de 2025. A competição deve reunir atletas de diferentes cidades e movimentar tanto trechos urbanos quanto rurais do município.
A primeira etapa acontece na sexta-feira (26), das 15h às 18h, no bairro BNH, abrangendo as regiões da Vila Recreio e Jardim Andrea. Os competidores percorrerão as ruas em diferentes direções, seguindo as regras do esporte, que combina velocidade, estratégia e navegação com o uso de mapas.
A Prefeitura de Bonito e a FOMS recomendam que moradores mantenham animais de estimação em segurança durante a prova, para evitar sustos e possíveis acidentes com os corredores.
Nos dias 27 e 28, as disputas se deslocam para áreas rurais próximas à Fazenda São Domingos e ao Balneário do Sesc (antigo Balneário Monte Cristo).
O tráfego intenso de atletas e equipes de apoio também será registrado nas estradas que dão acesso aos atrativos Rio Sucuri, Refúgio da Barra, Barra do Sucuri e Praia da Figueira, e motoristas devem redobrar a atenção.
