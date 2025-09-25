Bonito recebe Corrida de Orientação Sprint com atletas de várias cidades

A primeira etapa acontece na sexta-feira / Divulgação

A primeira etapa acontece na sexta-feira (26), das 15h às 18h, no bairro BNH, abrangendo as regiões da Vila Recreio e Jardim Andrea. Os competidores percorrerão as ruas em diferentes direções, seguindo as regras do esporte, que combina velocidade, estratégia e navegação com o uso de mapas.

Bonito será sede da Corrida de Orientação Sprint, promovida pela FOMS (Federação de Orientação do Mato Grosso do Sul), entre os dias 26 e 28 de setembro de 2025. A competição deve reunir atletas de diferentes cidades e movimentar tanto trechos urbanos quanto rurais do município.

A Prefeitura de Bonito e a FOMS recomendam que moradores mantenham animais de estimação em segurança durante a prova, para evitar sustos e possíveis acidentes com os corredores.

Nos dias 27 e 28, as disputas se deslocam para áreas rurais próximas à Fazenda São Domingos e ao Balneário do Sesc (antigo Balneário Monte Cristo).

O tráfego intenso de atletas e equipes de apoio também será registrado nas estradas que dão acesso aos atrativos Rio Sucuri, Refúgio da Barra, Barra do Sucuri e Praia da Figueira, e motoristas devem redobrar a atenção.

