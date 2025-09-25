Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 22:00

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Bonito recebe Corrida de Orientação Sprint com atletas de várias cidades

Disputa ocorrerá em áreas urbanas e rurais entre os dias 26 e 28 de setembro

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 21:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A primeira etapa acontece na sexta-feira / Divulgação

Bonito será sede da Corrida de Orientação Sprint, promovida pela FOMS (Federação de Orientação do Mato Grosso do Sul), entre os dias 26 e 28 de setembro de 2025. A competição deve reunir atletas de diferentes cidades e movimentar tanto trechos urbanos quanto rurais do município.

A primeira etapa acontece na sexta-feira (26), das 15h às 18h, no bairro BNH, abrangendo as regiões da Vila Recreio e Jardim Andrea. Os competidores percorrerão as ruas em diferentes direções, seguindo as regras do esporte, que combina velocidade, estratégia e navegação com o uso de mapas.

Leia Também

• Corrida dos Poderes registra recorde de inscritos

• Alegria e superação marcam a 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi

• Lançamento da Corrida dos Poderes terá palestra com atleta paralímpico Yeltsin Jacques

A Prefeitura de Bonito e a FOMS recomendam que moradores mantenham animais de estimação em segurança durante a prova, para evitar sustos e possíveis acidentes com os corredores.

Nos dias 27 e 28, as disputas se deslocam para áreas rurais próximas à Fazenda São Domingos e ao Balneário do Sesc (antigo Balneário Monte Cristo).

O tráfego intenso de atletas e equipes de apoio também será registrado nas estradas que dão acesso aos atrativos Rio Sucuri, Refúgio da Barra, Barra do Sucuri e Praia da Figueira, e motoristas devem redobrar a atenção.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Esporte

Pódio triplo coloca Aquidauana em destaque no Brasileiro de Canoagem

Esporte

Caio Bonfim é campeão mundial dos 20 km da marcha atlética em Tóquio

Com ouro, brasileiro se torna maior medalhista verde e amarelo com 4

Esporte

Atleta classificado de Corumbá faz apelo para disputar Mundial de Jiu-Jítsu no RJ

Publicidade

Copa das Libertadores

Flamengo ganha de 2 a 1 contra Estudiantes

ÚLTIMAS

Serviços

Corumbá recebe R$ 67 mi do Focem e Governo de MS para modernizar água e resíduos

O projeto será executado pela Sanesul e prevê a implantação de mais de 40 quilômetros de rede de distribuição

Serviços

Cidades de MS terão teste de nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

O teste será disparado por meio de plataforma integrada

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo