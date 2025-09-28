Bonito recebe final da Liga Terrão Estadual neste domingo

M2 Ultra Fibra e S.E. Palestra disputam o título da 5ª edição às 9h
Partida também será transmitida online / Ilustativa
A cidade de Bonito será palco da decisão da Liga Terrão Estadual 2025. A grande final acontece neste domingo (28), às 9h, no Estádio Municipal Aurestes Félix Garcez, entre M2 Ultra Fibra e S.E. Palestra.
O confronto encerra a 5ª edição do torneio, que reuniu equipes de várias regiões do Estado. A expectativa é de casa cheia para acompanhar a partida.
Quem não puder comparecer poderá assistir ao jogo ao vivo pela página da UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador do MS) no Facebook.
