28 de Setembro de 2025 • 09:49

Esporte

Bonito recebe final da Liga Terrão Estadual neste domingo

M2 Ultra Fibra e S.E. Palestra disputam o título da 5ª edição às 9h

Publicado em 28/09/2025 às 08:35

Atualizado em 28/09/2025 às 08:38

Partida também será transmitida online / Ilustativa

A cidade de Bonito será palco da decisão da Liga Terrão Estadual 2025. A grande final acontece neste domingo (28), às 9h, no Estádio Municipal Aurestes Félix Garcez, entre M2 Ultra Fibra e S.E. Palestra.

O confronto encerra a 5ª edição do torneio, que reuniu equipes de várias regiões do Estado. A expectativa é de casa cheia para acompanhar a partida.

Quem não puder comparecer poderá assistir ao jogo ao vivo pela página da UEFAMS (União Esportiva de Futebol Amador do MS) no Facebook.

