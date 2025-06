Bonito sedia Corrida da Polícia Militar no dia 20 de julho

As inscrições estão abertas e seguem até o preenchimento de 350 vagas / Ilustrativa/PMB

A cidade de Bonito sedia a corrida da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar no próximo dia 20 de julho. A largada está marcada para as 7 horas da manhã, na Praça da Liberdade, localizada na Rua Coronel Pilad Rebuá.

Organizado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o evento terá percursos de 5 km e 10 km, com categorias para o público em geral e uma exclusiva para policiais militares. As provas serão divididas por faixas etárias, a partir dos 14 anos no percurso de 5 km e dos 16 anos no de 10 km.

As inscrições estão abertas e seguem até o preenchimento de 350 vagas. Os interessados devem se inscrever pela plataforma KMais Clube. Os valores variam de acordo com o perfil do participante: R$ 60 para policiais militares, R$ 75 para idosos e doadores de sangue, e R$ 100 a R$ 110 para o público em geral. Todos os valores estão sujeitos a uma taxa adicional de 8% da plataforma.

Todos os concluintes receberão medalha de participação. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados na classificação geral masculina e feminina, com valores de R$ 300, R$ 200 e R$ 100. Os corredores que ficarem em quarto e quinto lugares também receberão troféus, assim como os três primeiros colocados de cada faixa etária e da categoria exclusiva para policiais militares.

A classificação será feita por tempo bruto, e o uso correto do chip de cronometragem será obrigatório. O evento tem duração máxima de 1h30 e ocorrerá mesmo em caso de chuva.

Mais informações podem ser obtidas com a organização pelo telefone (67) 98190-0705 ou pelo e-mail matos.fonseca@hotmail.com. A corrida busca incentivar a prática esportiva, promover saúde e aproximar ainda mais a corporação da comunidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!