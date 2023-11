Bonito sedia penúltima etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis

Capital do Ecoturismo no Brasil, Bonito será palco, neste sábado, 25, e domingo 26, da quarta e penúltima etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis 2023. A competição vai reunir cerca de 120 atletas, de diversos municípios do estado, que vão em busca de lugar no pódio. O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A etapa, que recebe o nome de Bonito Open de Beach Tennis, terá disputas em duplas femininas, masculinas e mistas, nas categorias pró A, B, C e iniciantes. Os jogos acontecerão nas quadras de areia do Balneário Municipal de Bonito, com início às 8 horas deste sábado (25). As partidas seguem no domingo (26), iniciando no mesmo horário.

A organização é da FBTMS (Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul). De acordo com o vice-presidente da entidade, Yujiro Matsuo, o município não recebe uma etapa desde 2014 e neste período de quase 10 anos, o número de atletas só aumentou.

Melhores atletas do estado vão em busca de pontos para o ranking

“Quando trouxemos o beach tennis para cá éramos poucos atletas na modalidade, a maioria tenistas. Hoje, o esporte já é praticado em todos os cantos da cidade e nós ficamos muito felizes com isso”, destaca Matsuo. Segundo a federação da modalidade, o público que for acompanhar as partidas do Circuito terão desconto na entrada do Balneário Municipal.

A etapa que definirá os campeões da temporada 2023 será realizada em Campo Grande, entre os dias 8 e 10 de dezembro. O local ainda será definido. O Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis é organizado desde 2012, ano em que a federação estadual foi criada.