Botafogo recebe o Inter na abertura da 19ª rodada do Brasileiro

Vitor Silva

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado, 12, para enfrentar o Internacional em partida que terá transmissão da Rádio Nacional.

Todos os ingressos para o jogo no estádio Nilton Santos, válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, já foram vendidos. Assim, cerca de 40 mil torcedores são esperados para empurrar o Glorioso rumo à conquista de mais três pontos.

O Alvinegro vem de um empate sem gols contra o Guaraní (Paraguai) que lhe valeu a classificação para as quartas de final da Copa Sul Americana. O adversário da próxima fase na competição continental será o Defensa y Justicia (Argentina). Esta partida também foi a primeira Botafogo sem o atacante Tiquinho Soares, que deve ficar afastado dos gramados por cinco semanas para se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.

Ao ser questionado sobre o rendimento da equipe sem o seu artilheiro, o técnico Bruno Lage deixou claro, em coletiva após o empate com o Guaraní, que conta com toda a sua equipe para suprir esta ausência: “Não é o primeiro jogo que o Tiquinho não disputa pelo Botafogo. Todos os jogadores são importantes, olhamos para eles e sabemos da importância que todos têm. Nossa vida é isso”.

Nos treinos realizados nesta semana, o treinador português optou por usar Janderson no comando de ataque, com isso o Botafogo deve começar a partida com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Gustavo Sauer; Victor Sá e Janderson.

O Internacional também chega embalado à partida, após garantir a vaga nas quartas da Libertadores depois de superar o River Plate (Argentina) em uma emocionante disputa de pênaltis. Este resultado certamente dá um ânimo extra para a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet, que ocupa a 12ª posição da classificação do Brasileiro com 24 pontos.

Precisando vencer para melhorar a sua situação na competição nacional, a expectativa é de que o Colorado entre em campo com o que tem de melhor: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Internacional com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: