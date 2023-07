Botafogo suporta pressão, bate Grêmio e segue na liderança do Brasileiro

Vitor Silva

O Botafogo visitou o Grêmio em Porto Alegre na noite deste domingo, 9, suportou a pressão do adversário no primeito tempo e garantiu a vitória nos 15 minutos finais da partida, válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O meia Eduardo e o atacante Carlos Alberto marcaram para o Alvinegro carioca, que chegou a 36 pontos, ficando 10 à frente do Flamengo, segundo colocado. Já o Grêmio perdeu a invencibilidade de 23 jogos na temporada, segue com 26 pontos na tabela e caiu para a terceira posição no Brasileirão.

O Tricolor gaúcho ditou o ritmo de jogo, foi mais criativo no primeiro tempo, e teve boas chances de abrir o placar devido às dificuldades de marcação da equipe alvinegra. Aos 22 minutos, o atacante uruguaio Luis Suárez chutou com perigo de dentro da área, mas a bola foi para fora.

Dois minutos depois, em cobrança de falta, o Glorioso teve a melhor oportunidade de abrir o placar. O meia Eduardo levantou para Cuesta, que cabeceou para Tiquinho no meio da área mandar para o fundo da rede. No entanto, o VAR interveio e anulou o gol do Botafogo, devido a impedimento de Cuesta na jogada. O Grêmio seguiu pressionando, mas falhou nas finalizações.

Na volta do intervalo, o Tricolor enfileirou várias chances de inaugurar o marcador. A primeira delas, aos quatro minutos, em uma bomba desferida pelo uruguaio Suárez na trave do gol de Lucas Perri.

Sete minutos depois, Perri defendeu uma bola venenosa de Reinaldo, e repetiu grande defesa em ouro chute de Suárez, aos 28. No minuto seguinte, em meio ao sufoco, foi o Glorioso que abriu o placar na Arena Grêmio. Di Plácido cruzou para Eduardo dentro da área acertar um chute de chapa.

O gol alvinegro baqueou a equipe tricolor. Aos 43 minutos, o paraguaio Segóvia interceptou o passe errado do lateral Reinaldo, passou a bola para Marlon, que rolou para para Carlos Alberto ampliar para o Fogão: 2 a 0.