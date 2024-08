Boxe: Jucielen Romeu supera norte-americana e vai às quartas em Paris

Mais uma atleta do Brasil se classificou para as quartas de final do boxe. Na luta de estreia da categoria peso-pena (até 57 kg) para mulheres, Jucielen Cerqueira Romeu derrotou a norte-americana Alyssa Mendoza por decisão dos juízes. A luta das quartas de final será contra a turca Esra Yildiz Kahraman, no domingo (4), às 6h16 (horário de Brasília). Se vencer, Jucielen garante a vaga na semifinal e também, no mínimo, a medalha de bronze. Isso porque no boxe não há disputa pelo terceiro lugar.

A luta foi equilibrada. No primeiro round, dos cinco juízes, três deram vitória à brasileira. O segundo round seguiu com igualdade, mas a norte-americana conseguiu encaixar mais golpes. A brasileira ainda tentou uma reação. Mas dessa vez, três juízes deram vitória à Alyssa. O duelo seria definido no terceiro round, mas o equilíbrio continuou no ringue. No fim Jucielen venceu por pontos com 4-1, na decisão da arbitragem.

“Todo mundo viu que foi uma luta , ela buscou desde o primeiro round. São lutas difíceis que estão acontecendo aqui. Todo mundo se prepara ao máximo pra chegar nesse momento e dar o seu máximo ali em cima, pra não faltar nada. Mas graças a Deus eu estou muito bem treinada, muito focada, ouvi muito bem meus técnicos. A gente estava preparado para qualquer tipo de surpresa do adversário, porque a gente estuda o jogo, estuda o adversário, mas pode ser que mude em cima do ringue. E foi o que aconteceu. Comecei um pouquinho ali, entrando no jogo, mas depois eu falei ‘calma, entra no jogo de verdade e vê aí um jeito de sobressair e sair com a vitória, e não perder por detalhes’”, disse a boxeadora em depoimento à Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).

Próximas lutas do Brasil

Na tarde desta sexta (2), a partir das 16h36, Wanderley de Souza Pereira compete pelas quartas de final da categoria meio-pesado (até 80 kg). O adversário será o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, o mesmo que foi derrotado por Abner Teixeira na final da categoria na Olimpíada de Tóquio (2021).

No sábado (3), a partir das 17h08 , Beatriz Ferreira sobre ao ringue na semifinal da categoria peso-leve (até 60 kg) para mulheres. Ela terá a oportunidade de revanche contra a irlandesa Kellie Harrington, que derrotou a brasileira na final olímpica de Tóquio.

*As informações são do site Agência Brasil