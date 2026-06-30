Brasiguaios promovem festa dupla com classificações na Copa do Mundo

Fronteira em festa com a classificação dupla de Brasil e Paraguai / Reprodução

O clima de união entre brasileiros e paraguaios atingiu o ápice nesta segunda-feira (29), quando torcedores dos dois países celebraram as classificações de suas respectivas seleções para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, bandeiras e uniformes das duas nações se misturaram diante da multidão que acompanhava as partidas em espaços públicos, incluindo camisas personalizadas no melhor estilo "brasiguaio".

Aquidauana também não ficou de fora do clima de confraternização. Após o término da emocionante disputa de pênaltis que garantiu a classificação paraguaia diante da Alemanha, fogos de artifício foram ouvidos em alguns pontos da cidade, enquanto as redes sociais foram tomadas por mensagens parabenizando o Paraguai pela vaga nas oitavas de final.

A euforia foi tanta que o presidente paraguaio, Santiago Peña, anunciou que esta terça-feira (30) será feriado em todo o país.

Festa brasileira

Sem a emoção das penalidades, mas também com uma boa dose de drama, o Brasil garantiu a classificação durante a tarde ao vencer o Japão, de virada, por 2 a 1. Os japoneses foram para o intervalo em vantagem, com gol marcado por Sano. No segundo tempo, Casemiro e Gabriel Martinelli mudaram o cenário a favor da Seleção Brasileira, sendo que o gol da vitória anotado pelo atacante do Arsenal saiu já nos acréscimos.

Paraguai elimina tetracampeã e mantém hegemonia brasileira

No jogo seguinte da fase de 16 avos de final, Paraguai e Alemanha empataram por 1 a 1 no tempo normal. Julio Enciso abriu o placar para os sul-americanos ainda no primeiro tempo, enquanto Kai Havertz deixou tudo igual para os europeus na etapa complementar. O placar permaneceu inalterado durante a prorrogação.

Na disputa por pênaltis, os paraguaios venceram a equipe do goleiro Manuel Neuer por 4 a 3 e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O resultado também teve um motivo especial para ser comemorado pelos brasileiros, já que a Seleção segue como a única pentacampeã mundial, mantendo essa condição por, pelo menos, mais quatro anos.