Brasil acaba Mundial de Judô com duas medalhas

Beatriz Riscado

A seleção brasileira de judô se despediu do Campeonato Mundial, realizado em Budapeste, na Hungria, nesta sexta-feira (20), com um saldo de duas medalhas: uma de prata conquistada por Daniel Cargnin, na categoria até 73 kg, e um bronze com Shirlen Nascimento, na categoria até 57 kg.

A última esperança de pódio estava na disputa por equipes mistas, modalidade que reúne duelos individuais em diferentes categorias. No entanto, o Brasil foi superado pelo Japão na luta pelo bronze, com os japoneses vencendo os quatro primeiros combates da série. Ao final da competição, o Japão terminou com 14 medalhas, sendo seis de ouro. O título ficou com a Geórgia, que bateu a Coreia do Sul na decisão.