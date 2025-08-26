Brasil anuncia amistosos contra Japão e Coreia do Sul antes da Copa

Jogos em outubro fazem parte da preparação da Seleção
Lucas Figueiredo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (26) os dois primeiros amistosos da seleção masculina como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, no dia 14, terá o Japão como adversário, às 7h30, em Tóquio.
Segundo a CBF, também estão previstos amistosos contra seleções africanas em novembro e contra equipes europeias de nível A em março e junho de 2026.
“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação quase de perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, destacou Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas.
O último confronto com o Japão foi em julho de 2022, num amistoso vencido pelo Brasil por 1 a 0. Já contra a Coreia do Sul, a última partida foi em dezembro do mesmo ano, pelas oitavas de final da Copa do Catar, quando a seleção goleou por 4 a 1.
Eliminatórias
Já classificado para o Mundial, o Brasil disputa as duas últimas rodadas das eliminatórias sul-americanas em setembro. A equipe se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 1º.
No dia 4 de setembro, encara o Chile, às 21h30, no Maracanã. Quatro dias depois, enfrenta a Bolívia, às 20h30, em El Alto.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esportes
Corrida dos Poderes será lançada no dia 28 com palestra de Yeltsin Jacques
Estão abertas as inscrições para a Corrida Noturna 190
Treinão da Corrida dos Poderes reúne 1,8 mil pessoas em Corumbá
Norte
A diversidade territorial reforça a importância da organização em consórcio, o que fortalece a representatividade e amplia a capacidade de atração de investimentos
Economia
Iniciativa do Governo Federal visa beneficiar agricultores familiares com microcrédito produtivo e juros baixos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS