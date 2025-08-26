Brasil anuncia amistosos contra Japão e Coreia do Sul antes da Copa

Lucas Figueiredo

Segundo a CBF, também estão previstos amistosos contra seleções africanas em novembro e contra equipes europeias de nível A em março e junho de 2026.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (26) os dois primeiros amistosos da seleção masculina como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, no dia 14, terá o Japão como adversário, às 7h30, em Tóquio.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação quase de perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, destacou Rodrigo Caetano, coordenador executivo das seleções masculinas.

O último confronto com o Japão foi em julho de 2022, num amistoso vencido pelo Brasil por 1 a 0. Já contra a Coreia do Sul, a última partida foi em dezembro do mesmo ano, pelas oitavas de final da Copa do Catar, quando a seleção goleou por 4 a 1.

Eliminatórias

Já classificado para o Mundial, o Brasil disputa as duas últimas rodadas das eliminatórias sul-americanas em setembro. A equipe se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no dia 1º.

No dia 4 de setembro, encara o Chile, às 21h30, no Maracanã. Quatro dias depois, enfrenta a Bolívia, às 20h30, em El Alto.

