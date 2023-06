Brasil bate Alemanha e chega à 6ª vitória na Liga das Nações Feminina

Seleção avança para fase classificatória / Maurício Val/CBV

A seleção feminina brasileira de vôlei emplacou a sexta vitória seguida na Liga das Nações ao superar a Alemanha neste sábado (17), por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 22/25 e 25/17), diante da torcida que lotou o estádio Nilson Nelson lem Brasília (DF). O último jogo no Brasil em casa, encerrando a segunda semana da Liga, será contra os Estados Unidos, neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília). A seleção norte-americana estava invicta até hoje (17), quando perdeu por 3 sets a 2 para o Japão. As brasileiras também sofreram uma derrota na competição. O revés foi na estreia contra a China (3 sets a 2), no último dia 31, em Nagoya (Japão).

No duelo deste sábado (17), o técnico José Roberto Guimarães colocou em quadra as 14 jogadoras inscritas na competição. Começou com Macris, Kisy, Thaisa, Carol, Pri Daroit, Maiara Basso e a líbero Nyeme. Depois foi rodando o time com Roberta, Rosamaria, Lorena, Julia Bergmann, Diana, Lorenne e Natinha

Destaque da partida, a oposta Rosamaria anotou 19 pontos (18 de ataque e um de saque).

“Fiquei muito feliz com essa vitória. A gente sabe o quanto cada jogo é importante. Tivemos oportunidads de rodar o time, todo mundo entrou no jogo, e isso é muito importante. Fiquei feliz com a minha atuação, por ajudar a equipe. Sei que a gente ainda pode melhorar, e é a energia dessa torcida que coloca a gente pra frente. Amanhã temos mais um jogo importante”, disse a jogadora, em depoimento à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O Brasil busca um título inédito na Liga das Nações, após três vice-campeonatos seguidos. Além disso, os jogos da Liga pontuam para o ranking mundial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), um dos parâmetros para a conquista da vaga olímpica para os Jogos de Paris 2024.

A CBV confirmou neste sábado (17) que a ponteira Ana Cristina vai passará por uma artroscopia no joelho direito na próxima semana. Na última segunda (12), a jogadora sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante o treinamento da seleção em Brasília.

Formato da competição

O torneio reúne as 16 nações mais bem ranqueadas pela FIVB. Na primeira fase (classificatória) – de 30 de maio a 2 de julho -cada seleção joga 12 partidas, em quatro semanas, em locais diferentes. As oito mais bem colocadas avançam à fase eliminatória (quartas de final). Detalhe: os Estados Unidos já têm vaga garantida nas quartas, por serem os anfitriões da fase final (de 12 a 16 de julho).

Programação

Tailândia (terceira semana)

28 de junho - 10h30 - Brasil x Itália

29 de junho - 07h: - Brasil x Canadá

30 de junho - 10h30 - Brasil x Turquia

2 de julho - 10h30 - Tailândia x Brasil

Estados Unidos (fase final)

12 a 16 de julho