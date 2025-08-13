Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 20:33

Buscar

Últimas notícias
X
Internacional

Brasil brilha nos Jogos Mundiais masculino e feminino

Competição multiesportiva na China reúne mais de 4 mil atletas

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 17:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Janic Lautenschläger

O Brasil surpreendeu grandes potências do esporte ao conquistar a medalha de ouro nas disputas masculina e feminina de punhobol nos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China.

Originário da região Sul do país, o punhobol (fistball, em inglês) é uma variação do vôlei jogado em quadra de grama (50m x 20m), em que as jogadas são realizadas com o punho ou antebraço, e a bola pode quicar uma vez no chão. Inventado pelo alemão Karl Schelenz em 1912, o esporte é praticado atualmente em 65 países de cinco continentes.

No feminino, a seleção brasileira, atual campeã mundial, conquistou o ouro de forma inédita ao vencer a Suíça por 3 sets a 2, em uma virada emocionante. A equipe saiu perdendo por 2 a 0, salvou dois matchpoints e retomou o domínio da partida.

“Sonhamos com este momento há tanto tempo. Esta vitória prova que, com trabalho duro e fé, podemos alcançar qualquer coisa. Lutamos por cada ponto”, disse Cecília Jaques, capitã da seleção feminina.

Já a seleção masculina faturou o bicampeonato ao derrotar a Alemanha por 3 sets a 0. O primeiro ouro havia sido conquistado em 2009, na edição dos Jogos Mundiais em Taiwan.

Os Jogos Mundiais são uma competição multiesportiva que reúne mais de quatro mil atletas em 34 modalidades, muitas ainda fora do programa olímpico. Cinco delas vão estrear nos Jogos de Los Angeles 2028: beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash. O evento começou na última quinta-feira (7) e segue até domingo (17).

A delegação brasileira conta com 52 atletas em 10 modalidades, incluindo ginástica, levantamento de peso básico, karatê, jiu-jitsu, esportes de dança, wushu, orientação, kickboxing, punhobol e handebol de praia.

Classificação final do punhobol

Feminino: 1º Brasil, 2º Suíça, 3º Alemanha, 4º Áustria, 5º Chile, 6º Nova Zelândia, 7º Argentina, 8º EUA

Masculino: 1º Brasil, 2º Alemanha, 3º Áustria, 4º Suíça, 5º Itália, 6º Chile, 7º Argentina, 8º Nova Zelândia

Algumas das modalidades dos Jogos Mundiais:

Esportes aéreos, tiro com arco, beisebol/softbol, bilhar, boules, canoagem, cheerleading, esportes de dança, punhobol, flag football, floorball, frisbee, ginástica, handebol de praia, ju-jitsu, karatê, kickboxing, corfebol, lacrosse, salvamento aquático, muay thai, orientação, esportes aquáticos motorizados, levantamento de peso básico, raquetebol, esportes sobre rodas, sambo, escalada esportiva, squash, triatlo, cabo de guerra, esportes subaquáticos, esqui aquático & wakeboarding e wushu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Terenos

Esporte para Todos promove integração em Terenos

Campeonato Brasileiro

Grêmio perde para o Sport em casa por 1x0

Esporte

Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai

Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028

Futebol 

Elenco do Clube de Regatas Aquidauana será apresentado dia 24 em feijoada

Publicidade

Serviços

Anatel aprova medidas contra chamadas abusivas por meio de números falsos

ÚLTIMAS

Economia

Tarifaço: Fiesp manifesta apoio a socorro do governo a exportadores

Indústria paulista disse que medidas demonstram compromisso

Polícia

PRF recupera caminhonete furtada na BR-262

O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo