Brasil brilha nos Jogos Mundiais masculino e feminino

Competição multiesportiva na China reúne mais de 4 mil atletas
Janic Lautenschläger
O Brasil surpreendeu grandes potências do esporte ao conquistar a medalha de ouro nas disputas masculina e feminina de punhobol nos Jogos Mundiais, em Chengdu, na China.
Originário da região Sul do país, o punhobol (fistball, em inglês) é uma variação do vôlei jogado em quadra de grama (50m x 20m), em que as jogadas são realizadas com o punho ou antebraço, e a bola pode quicar uma vez no chão. Inventado pelo alemão Karl Schelenz em 1912, o esporte é praticado atualmente em 65 países de cinco continentes.
No feminino, a seleção brasileira, atual campeã mundial, conquistou o ouro de forma inédita ao vencer a Suíça por 3 sets a 2, em uma virada emocionante. A equipe saiu perdendo por 2 a 0, salvou dois matchpoints e retomou o domínio da partida.
“Sonhamos com este momento há tanto tempo. Esta vitória prova que, com trabalho duro e fé, podemos alcançar qualquer coisa. Lutamos por cada ponto”, disse Cecília Jaques, capitã da seleção feminina.
Já a seleção masculina faturou o bicampeonato ao derrotar a Alemanha por 3 sets a 0. O primeiro ouro havia sido conquistado em 2009, na edição dos Jogos Mundiais em Taiwan.
Os Jogos Mundiais são uma competição multiesportiva que reúne mais de quatro mil atletas em 34 modalidades, muitas ainda fora do programa olímpico. Cinco delas vão estrear nos Jogos de Los Angeles 2028: beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash. O evento começou na última quinta-feira (7) e segue até domingo (17).
A delegação brasileira conta com 52 atletas em 10 modalidades, incluindo ginástica, levantamento de peso básico, karatê, jiu-jitsu, esportes de dança, wushu, orientação, kickboxing, punhobol e handebol de praia.
Classificação final do punhobol
Feminino: 1º Brasil, 2º Suíça, 3º Alemanha, 4º Áustria, 5º Chile, 6º Nova Zelândia, 7º Argentina, 8º EUA
Masculino: 1º Brasil, 2º Alemanha, 3º Áustria, 4º Suíça, 5º Itália, 6º Chile, 7º Argentina, 8º Nova Zelândia
Algumas das modalidades dos Jogos Mundiais:
Esportes aéreos, tiro com arco, beisebol/softbol, bilhar, boules, canoagem, cheerleading, esportes de dança, punhobol, flag football, floorball, frisbee, ginástica, handebol de praia, ju-jitsu, karatê, kickboxing, corfebol, lacrosse, salvamento aquático, muay thai, orientação, esportes aquáticos motorizados, levantamento de peso básico, raquetebol, esportes sobre rodas, sambo, escalada esportiva, squash, triatlo, cabo de guerra, esportes subaquáticos, esqui aquático & wakeboarding e wushu.
